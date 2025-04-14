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На узбережжі Одещини знешкодили дві морські міни

Вчора, 13 квітня, на узбережжі Одещини шляхом контрольованого підриву знешкодили дві морські міни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Під час моніторингу надводної обстановки військовослужбовці Одеського прикордонного загону виявили дві морські міни, які винесло на узбережжя. Обидва вибухонебезпечні предмети контрольовано знешкоджено», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в березні військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ знищили морську міну, виявлену біля берегів Одеської області.

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