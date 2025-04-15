На Одещині затримали вінницького таксиста та чотирьох чоловіків за незаконний перетин кордону

На Одещині затримали пʼятьох чоловіків за незаконний перетин кордону. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали таксиста та його чотирьох пасажирів, які намагались перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонники зупинили легковик поблизу одного з сіл Подільського району. У ньому перебували жителі Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей, які намагалися виїхати з України.

За даними прикордонників, щоб виїхати з країни підозрювані звернулися до адміністратора телеграм-каналу, який у режимі онлайн надавав їм вказівки щодо маршруту руху.

«Свою допомогу адмін оцінив у 28,5 тисяч доларів. Вказану суму чоловіки перерахували на його криптогаманець та чекали подальших вказівок», — йдеться у повідомленні.

Організатор переправлення сконтактував військовозобов’язаних зі своїм спільником — водієм таксі. За вказівкою адміністратора, чоловіки прибули до Вінниці, звідки й вирушили в напрямку державного кордону. Ця «послуга» коштувала десять тисяч гривень з кожного пасажира.

Наразі пособнику повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України, «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до пʼяти років. На пасажирів склали адмінпротоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, в Одеській області затримали 22-річного чоловіка за підозрою в організації переправлення військовозобов'язаних через кордон.