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У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Колодязна (з 09:00 до 18:00)
  • вул. Променева;
  • вул. Софівська;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Левського;
  • вул. Одеська;
  • вул. С. Цвєтка;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Зоряний;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. Втората;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Піщана;
  • пров. 3 Інгульський;
  • вул. Інгульська;
  • пров. 1 Інгульський;
  • вул. Архітектора Старова;
  • пров. 2 Інгульський;
  • вул. Вокзальна;
  • пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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