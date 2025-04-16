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Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено будинки й склади, троє людей постраждали

Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: Геннадій Труханов

Уночі 16 квітня російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки й склади. Один із будинків загорівся, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на ранок, постраждали троє людей.

Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: Геннадій Труханов
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС
Наслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНСНаслідки російського удару 16 квітня по Одесі, фото: ДСНС

Також росіяни 15 квітня вісім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.

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