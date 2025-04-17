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Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 17 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Ковальський;
  • пров. 2 Ковальський;
  • вул. Млинна;
  • вул. Садова;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Морехідна;
  • вул. Сінна;
  • вул. П. Саксаганського;
  • вул. Героїв Рятувальників.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Спортивна;
  • вул. Погранична;
  • вул. Даля;
  • вул. Богородична;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Мала Морська;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Приміська;
  • вул. Лісова;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Козача;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Хвойна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Верхня;
  • пров. Місячний;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Сніжний;
  • пров. Суднозбиральників;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Бронзова;
  • вул. Козака Матвія;
  • вул. Фермерська;
  • пров. Перспективний;
  • пров. Переможців;
  • пров. Сніжний;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. Верхня;
  • пров. Тепличний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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