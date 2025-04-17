На Одещині вибухнув невідомий пристрій: загинув 30-річний чоловік

На Одещині через вибух невідомого пристрою загинув чоловік. Фото: Нацполіція

У четвер, 17 квітня, в Подільському районі Одеської області стався вибух, внаслідок якого загинув 30-річний чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що подія сталася близько 15:00 в одному із сіл Савранської громади. За даними правоохоронців, в літній кухні вибухнув невідомий пристрій.

У момент вибуху в приміщенні перебував 30-річний син власниці будинку, який загинув.

Наразі на місці працюють поліцейські та вибухотехніки. У поліції зазначили, що правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх її обставин.

Нагадаємо, у квітні на київському ринку «Юність» прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.