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В Одесі запрацювала генетична лабораторія для ідентифікації загиблих військових

В Одесі запрацювала оновлена генетична лабораторія для проведення ДНК-експертиз, фото: Олег КіперВ Одесі запрацювала оновлена генетична лабораторія для проведення ДНК-експертиз, фото: Олег Кіпер

В Одесі відкрили оновлену генетичну лабораторію, яка дозволить проводити ідентифікації загиблих.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, лабораторія дозволить проводити ідентифікацію загиблих військовослужбовців, взаємодіяти з органами влади та силами безпеки в процесі репатріації. 

– В умовах повномасштабної війни – це ще один важливий крок для вшанування пам’яті загиблих Героїв та підтримки родин зниклих безвісти. Також лабораторія сприяє розвитку медичної галузі Одещини та посилює її потенціал в умовах війни, – написав він. 

Нагадаємо, Одеса отримала майже 400 мільйонів гривень на реконструкцію лікарень та шкіл у межах програми з відновлення України. Основне фінансування надходить від Європейського інвестиційного банку у вигляді державної субвенції, а 20% — покриватимуть за рахунок міського бюджету. 

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