В Одесі запрацювала генетична лабораторія для ідентифікації загиблих військових

В Одесі запрацювала оновлена генетична лабораторія для проведення ДНК-експертиз, фото: Олег Кіпер

В Одесі відкрили оновлену генетичну лабораторію, яка дозволить проводити ідентифікації загиблих.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, лабораторія дозволить проводити ідентифікацію загиблих військовослужбовців, взаємодіяти з органами влади та силами безпеки в процесі репатріації.

– В умовах повномасштабної війни – це ще один важливий крок для вшанування пам’яті загиблих Героїв та підтримки родин зниклих безвісти. Також лабораторія сприяє розвитку медичної галузі Одещини та посилює її потенціал в умовах війни, – написав він.

Нагадаємо, Одеса отримала майже 400 мільйонів гривень на реконструкцію лікарень та шкіл у межах програми з відновлення України. Основне фінансування надходить від Європейського інвестиційного банку у вигляді державної субвенції, а 20% — покриватимуть за рахунок міського бюджету.