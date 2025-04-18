Ракетна атака по Харкову: кількість постраждалих зросла до 82

Ракетна атака на Харків. Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок ранкової ракетної атаки загинула людина. Також уже відомо про 82 постраждалих.

Про це повідомляють мер міста Iгор Терехов та ДСНС.

Зазначається, що удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі. За попередньою інформацію постраждали понад 20 багатоквартирних будинків.

У ДСНС повідомили, що на 11 ранку кількість постраждалих збільшишся до 82 людей, з яких 6 – діти.

«До 82 людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, з них 6 дітей», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рятувальникам вдалося загасити пожежу на території цивільного підприємства. За іншою адресою, на місці влучання у житловий квартал, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Ракетна атака по Харкову. Фото: ДСНС

Ракетна атака по Харкову. Фото: ДСНС

Ракетна атака по Харкову. Фото: ДСНС

Ракетна атака по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що увечері 17 квітня російські війська вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари.