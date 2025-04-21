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В Одесі група чоловіків викрадала людей, видаючи себе за працівників ТЦК, — прокуратура

В Одесі затримали підозрюваних у викраденні людей, фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі затримали підозрюваних у викраденні людей, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі кількох чоловіків підозрюють у викраденні людей під виглядом співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК).

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, затримані були членами однієї з місцевих громадських організацій. Вони вдягали військову форму, їздили на авто з камуфляжем і зупиняли громадян на вулицях, начебто в рамках мобілізаційних заходів. Після цього били людей, силоміць садили в машину та вимагали гроші.

Одного з потерпілих вдалося врятувати завдяки тому, що він зумів зателефонувати до поліції прямо з автомобіля. Правоохоронці оперативно прибули, звільнили чоловіка і затримали нападників.

Чоловіків підозрюють у незаконному позбавленні волі, викраденні людей та привласненні владних повноважень. Їм загрожує до 5 років ув’язнення. Наразі перевіряють, чи були в них інші жертви.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські затримали мешканця Ізмаїльського району Одещини, який за допомогою рушниці «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи для перевірки.

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