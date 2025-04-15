На Одещині чоловік з рушницею намагався «відбити» двох знайомих у ТЦК

На Одещині чоловіка підозрюють у погрозах військовим, скрин з відео

Поліцейські затримали 44-річного мешканця Ізмаїльського району Одещини, якого підозрюють у перешкоджанні роботі військових. Він за допомогою карабіну «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи для перевірки.

За словами Нацполіції Одеської області, кілька днів тому в Саф’янівській громаді військові зупинили для перевірки двох чоловіків на блокпосту. Вони не мали при собі документів і сказали, що їх забере знайомий. Той невдовзі приїхав і через вікно машини направив на військових карабін, пригрозивши стріляниною. Після цього наказав пасажирам сісти в авто та поїхав з ними.

Поліція розшукала всіх трьох. Чоловіка, який погрожував зброєю, затримали. У нього вдома вилучили автівку, карабін із глушником, рушницю та 158 набоїв різного калібру. Пасажирів відправили до ТЦК для перевірки.

Затриманому повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних сил в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у благодійному фонді «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» заявили, що на Миколаївщині під час виконання гуманітарної місії працівники ТЦК без участі поліції затримали водія, який забезпечував перевезення та обслуговування мобільного прально-лазневого комплексу. У Миколаївському обласний ТЦК та СП оприлюднили свою версію подій.