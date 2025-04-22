Трирічна дівчинка, яку розшукували на Тернопільщині, пройшла лісом 10 км

Дівчинка з мамою. Фото: Нацполіція

На Тернопільщині трирічна дівчинка, яку розшукували, пройшла лісовими дорогами майже десять кілометрів.

Про це повідомляють в ДСНС України у Тернопільській області.

Інформація про зникнення дитини в селі Будки Почаївської громади надійшла до рятувальників 21 квітня о 13:20. За попередньою інформацією, дівчинка самостійно пішла в напрямку лісу.

До пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників, а також жителів Будки та сусідніх сіл.

Дитина, яку розшукали на руках у мами. Фото: ДСНС Дитина, яку розшукали на руках у мами. Фото: ДСНС

О 18:35 дитину вдалося знайти живою між селами Круки та Копані Рівненської області. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«Попри свій вік дівчинка самостійно подолала майже десять кілометрів лісовими дорогами. Щира подяка всім, хто долучився до пошуків, — ваша підтримка і небайдужість стали вирішальними», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Первомайську на Миколаївщині завершилася пошукова операція — рятувальники знайшли тіла 10-річного та 6-річного хлопчиків у річці Синюха.