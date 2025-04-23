Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 23 квітня, у Миколаєві через планові роботи жителі однієї вулиці залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна (Корабельний район).

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.