Естонія припиняє програму виплат на оренду житла біженцям з України

Естонія скорочує виплати для українців з тимчасовим захистом. Ілюстраційне фото: Getty Images

Департамент соціального страхування Естонії оголосив про призупинення виплат компенсацій на житло та послуги перекладу для українських біженців у столиці Таллінні.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається що ця програма передбачає можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії.

Керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс пояснила, що це не означає припинення підтримки, проте тепер вона надаватиметься на загальних умовах.

«Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримка надається насамперед тим, хто подає клопотання про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхньої заяви», — розповіла Лійс Палоотс.

Нагадаємо, українці, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронні листи про нібито анулювання їхнього статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів.