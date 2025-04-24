Росія атакувала Україну вночі 70 ракетами та 145 дронами
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- Альона Коханчук
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10:55, 24 квітня, 2025
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У ніч на 24 квітня Росія здійснила масований ракетний та дроновий удар по Україні, випустивши 215 повітряних цілей різного типу. Основний удар прийшовся на Київ, а українські сили протиповітряної оборони збили 112 ворожих об’єктів.
Про це повідомили у Повітряних силах України
Активну участь у відбитті атаки брали винищувачі F-16 та Mirage.
Починаючи з 19:30 23 квітня, російські війська завдали комбінованого удару, використовуючи ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники «Shahed» і дрони-імітатори. Основний напрямок удару — столиця України.
Загалом було виявлено та супроводжено:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
- 37 крилатих ракет Х-101
- 6 крилатих ракет Іскандер-К
- 12 крилатих ракет Калібр
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
- 145 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів
За попередніми даними, ППО знищила:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
- 31 крилату ракету Х-101
- 6 крилатих ракет Калібр
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
- 64 ударні БпЛА Shahed
Також 68 безпілотників-імітаторів зникли з радарів без негативних наслідків.
Українська авіація активно працювала над відбиттям атаки — пілоти F-16 та Mirage знищили десятки ворожих цілей.
Внаслідок ударів постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.
Також постраждав Харків. Російські війська вночі 24 рази атакували місто. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.
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