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Росія атакувала Україну вночі 70 ракетами та 145 дронами

Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масований ракетний та дроновий удар по Україні, випустивши 215 повітряних цілей різного типу. Основний удар прийшовся на Київ, а українські сили протиповітряної оборони збили 112 ворожих об’єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах України

Активну участь у відбитті атаки брали винищувачі F-16 та Mirage.

Починаючи з 19:30 23 квітня, російські війська завдали комбінованого удару, використовуючи ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники «Shahed» і дрони-імітатори. Основний напрямок удару — столиця України. 

Загалом було виявлено та супроводжено:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
  • 37 крилатих ракет Х-101
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К
  • 12 крилатих ракет Калібр
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
  • 145 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів

За попередніми даними, ППО знищила:

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
  • 31 крилату ракету Х-101
  • 6 крилатих ракет Калібр
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
  • 64 ударні БпЛА Shahed

Також 68 безпілотників-імітаторів зникли з радарів без негативних наслідків.

Українська авіація активно працювала над відбиттям атаки — пілоти F-16 та Mirage знищили десятки ворожих цілей.

Внаслідок ударів постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.

Також постраждав Харків. Російські війська вночі 24 рази атакували місто. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.

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