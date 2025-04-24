Підлітків, обвинувачених у побитті військового в Києві, суд відправив під домашній арешт

Бійка у Гідропарку в Києві, фото: Київська міська прокуратура

У Києві чотирьох підлітків обвинувачують у тому, що вони побили військовослужбовця в Гідропарку 19 квітня. Суд вже обрав для них запобіжний захід.

Як пише «Суспільне», трьох 17-річних хлопців суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Ще один — 15-річний — має залишатися вдома вночі, з 20:00 до 06:00. Всі вони перебуватимуть під арештом до 19 червня 2025 року.

Їх обвинувачують у хуліганстві, вчиненому групою осіб (це частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України).

За версією поліції, 19 квітня ці хлопці посварилися з військовим у Гідропарку, після чого повалили його на землю й почали бити. Двох із них поліція затримала одразу.

Прокурор у справі зачитував одні й ті самі ризики всім чотирьом підозрюваним:

ризик переховування від слідства;

знищення документів;

вплив на потерпілого та свідків;

продовження вчинення аналогічних злочинів.

Адвокати просили м’якші заходи, бо, за їх словами, бійку нібито спровокував сам військовий.

Сам військовослужбовець Максим Пархоменко не прийшов до суду, бо був у лікарні. Зараз він уже повернувся до служби.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про те що затримали та оголосили підозру чотирьом підліткам, які побили військового в столичному Гідропарку.