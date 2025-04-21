Побиття військового в Гідропарку: чотирьом підліткам повідомили про підозри

Бійка у Гідропарку в Києві, фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом підліткам, які побили військового в столичному Гідропарку кілька днів тому.

Про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Одному підозрюваному 15 іншим по 17 років. Двоє з них були затримані одразу після нападу, ще двох — наступного дня. Усіх чотирьох підозрюють у хуліганстві, скоєному групою осіб. За це їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як з’ясували слідчі, постраждалий є військовослужбовцем Нацгвардії, який перебував у столиці у відпустці. Перед нападом група підлітків спершу посварилася з іншими чоловіками, а потім спровокувала конфлікт із військовим.

Нагадаємо, що у минулому році, в Києві також побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра. Ймовірно, нападниками виявилися троє неповнолітніх хлопців.