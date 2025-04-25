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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 25 квітня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

А також з 09:00 до 17:00 на інших вулицях Корабельного району: 

  • вулиця Лісова
  • вулиця Соснова
  • вулиця К. Сергієнка
  • вулиця Кобзарська
  • провулок М. Рибальченко
  • проспект Боговленський
  • провулок Балабанівський

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

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