  • пʼятниця

    25 квітня, 2025

  • 21.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.7° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через ворожу атаку на Дніпропетровщину загинула людина

Російські війська атакували Дніпропетровську область. Фото: Telegram/Сергій ЛисакРосійські війська атакували Дніпропетровську область. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді внаслідок атаки виникло кілька займань. Зокрема, у багатоповерхівці.

«Попередньо, одна загибла — жінка 76 років.  Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані», — повідомив Сергій Лисак

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Понівечено підприємство.

Нагадаємо, що у четвер, 24 квітня, російська армія била по Миколаївській області дронами. Постраждали три громади — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.

Останні новини про: Ракетна атака

У Харкові внаслідок ударів постраждали житлові будинки, школа, готель і поліклініка
Росія атакувала Україну вночі 70 ракетами та 145 дронами
У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
Реклама

Читайте також:

новини

Завершити відновлення житлових кварталів у двох районах Миколаєва обіцяють до літа 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Міськрада не підтримала рекомендації по обрізці дерев у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

В Одесі планують витратити понад ₴167 млн на берегоукріплення пляжу «Аркадія»

Світлана Іванченко
новини

Міськраді Миколаєва не вистачило 3 голоси, щоб почати продаж 114 об’єктів на аукціоні: у низки депутатів конфлікт інтересів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виділили 14,5 га землі для навчального центру Нацполіції

Альона Коханчук

Останні новини про: Ракетна атака

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
Росія атакувала Україну вночі 70 ракетами та 145 дронами
У Харкові внаслідок ударів постраждали житлові будинки, школа, готель і поліклініка

Доба на Миколаївщині: є поранена, пошкоджено будинок, без світла залишились сотні абонентів

РФ вивезла майже 360 тис. архівних документів з Херсона, — ГУР

Прем’єр Британії очікує мирних домовленостей в Україні вже цього літа, — ЗМІ