Через ворожу атаку на Дніпропетровщину загинула людина

Російські війська атакували Дніпропетровську область. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді внаслідок атаки виникло кілька займань. Зокрема, у багатоповерхівці.

«Попередньо, одна загибла — жінка 76 років. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані», — повідомив Сергій Лисак

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Понівечено підприємство.

Нагадаємо, що у четвер, 24 квітня, російська армія била по Миколаївській області дронами. Постраждали три громади — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.