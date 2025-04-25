Через ворожу атаку на Дніпропетровщину загинула людина
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- Альона Коханчук
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8:34, 25 квітня, 2025
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Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Павлограді внаслідок атаки виникло кілька займань. Зокрема, у багатоповерхівці.
«Попередньо, одна загибла — жінка 76 років. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані», — повідомив Сергій Лисак
Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.
Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Понівечено підприємство.
Нагадаємо, що у четвер, 24 квітня, російська армія била по Миколаївській області дронами. Постраждали три громади — Куцурубська, Шевченківська та Очаківська.
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