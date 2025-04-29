Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 квітня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

З технічних причин не буде світла з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

вулиця А. Ліхтурчака.





вулиця Сагайдачного.





вулиця Металургів.





вулиця Ольшанців.





вулиця Рибна.





вулиця Рильського.





вулиця Княжа.





вулиця Л. Українки.





вулиця Нахімова.





вулиця Пшенична.





вулиця М. Зерова.





вулиця О. Кравця.





вулиця М. Старишого.





вулиця О. Вишні.

Крім того, через капітальний ремонт з 09:00 до 17:00 світла не буде в будинках на таких вулицях:

вулиця Лісова.





вулиця Соснова.





вулиця К. Сергієнка.





вулиця Кобзарська.





проспект М. Рябченко.





проспект Богоявленський.





проспект Балабанівський.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.