Підозрювана у держзраді виявилась працівницею музичної школи у Первомайську: суд відправив її під арешт

Суд обирає запобіжний захід для мешканки Первомайська за підозрою у держзраді, фото: пресслужба Центрального районного суду Миколаєва

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для працівниці дитячої музичної школи з Первомайська, що на Миколаївщині, яку підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

За даними слідства, жінка надсилала в Telegram-канал, створений російськими спецслужбами, фото та відео з інформацією про переміщення українських військових та розташування підрозділів ТЦК у Первомайську.

Жінка визнала свою провину під час засідання, але не змогла пояснити, навіщо це робила. Її адвокат просив обрати м'якший запобіжний захід, але суд вирішив залишити жінку під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, що за даними слідства, вона працювала на проросійського блогера Сергія Лебедєва, який переховується в окупованому Донецьку.

Раніше повідомлялось, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів місць дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва відомого під псевдонімом «Лохматий».

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.