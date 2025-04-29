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Життя брата за ₴20 тис.: на Одещині поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у замовному вбивстві

На Одещині поліцейські інсценували замовне вбивство та затримали місцеву жительку, яку підозрюють у намірі вбити рідного брата аби не ділити з ним спадок. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомили в пресслужбі поліції Одещини, жінка підшукала двох осіб для виконання злочину та передала їм дані про брата, який претендував на частину будинку, що залишився у спадок після смерті їхньої матері. Свою частку вона вирішила зберегти, замовивши вбивство родича за 20 тисяч гривень.

Слідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі замовного вбивства на Одещині. Фото: Нацполіція

Підозрювана, за даними поліції, заявила, що спосіб вбивства її не цікавить — головне, щоб справа була завершена. Правоохоронці провели спецоперацію, інсценували вбивство чоловіка та надали жінці фото, які мали підтвердити виконання «замовлення». Після передачі грошей підозрювану затримали.

— Ми вилучили розрахункові гроші, мобільний телефон фігурантки та інші речі, що мають інтерес для слідства. Зібравши достатню кількість доказів, жінці повідомили про підозру в готуванні до умисного вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненому на замовлення, — повідомив слідчий у справі Владислав Білічук.

На час слідства підозрювана перебуватиме під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Раніше у Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері.

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