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На Одещині державі повернули 3 гектари землі, їх незаконно оформили як комунальні

Порт Південний, Аджалицький лиман. Ілюстративне фото: WikipediaПорт Південний, Аджалицький лиман. Ілюстративне фото: Wikipedia

В Одеській області до державної власності повернули дві земельні ділянки загальною площею понад 3 гектари, які фактично є дном Аджалицького лиману. Остаточне рішення у справі ухвалив Верховний Суд України у вівторок, 29 квітня. 

Про це повідомила Судова влада України.

Згідно з урядовими актами, вказані ділянки мали перебувати у постійному користуванні ДП «Адміністрація морських портів України» як землі водного фонду державної власності. Однак у 2017–2018 роках органи місцевого самоврядування незаконно включили їх до меж села Нові Біляри Лиманського району та оформили як комунальну власність.

У повідомленні зазначається, що межі населеного пункту були штучно розширені за рахунок земель водного фонду. 

«Спочатку збільшили межі села Нові Біляри Лиманського району Одеської області за рахунок земель водного фонду державної форми власності. У нових межах сформували відповідні земельні ділянки та зареєстрували їх у Державному земельному кадастрі. У 2019 році на ці ділянки зареєстрували право комунальної власності», — йдеться у повідомленні. 

Для повернення ділянок уряд доручив Міністерству юстиції звернутися до суду. Господарський суд Одеської області задовольнив позов, рішення підтримала апеляція. Южненська міська рада подала касацію, однак Верховний Суд залишив її без задоволення, остаточно підтвердивши законність попередніх рішень.

Нагадаємо, що за рішенням суду з приватної власності вилучили землю природного парку «Бузький Гард» вартістю понад 180 мільйонів гривень.

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