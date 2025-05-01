Росія за добу обстріляла 38 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Протягом доби російські військові з авіації та артилерії обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, також атакували їх дронами. Поранені двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Пошкоджено п’ять багатоповерхівок, дванадцять приватних будинків, стільникову вежу, газопровід і приватний автомобіль. Під удар потрапила й соціальна інфраструктура.

Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.

Крім того, вночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення.