  • четвер

    1 травня, 2025

  • 18.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 18.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія за добу обстріляла 38 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей

Наслідки обстрілу Херсона, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Протягом доби російські військові з авіації та артилерії обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, також атакували їх дронами. Поранені двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Пошкоджено п’ять багатоповерхівок, дванадцять приватних будинків, стільникову вежу, газопровід і приватний автомобіль. Під удар потрапила й соціальна інфраструктура.

Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.

Крім того, вночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

«Стосується не всіх»: у Міноборони пояснили, кого саме можуть розбронювати з-поміж медиків
Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки та склад
Масована атака дронами на Одесу: є загиблі та поранені, триває ліквідація наслідків
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич хоче позбавити адміністрації районів майже усіх повноважень: будуть спілкуватися з людьми та контролювати

Катерина Середа
новини

Цьогоріч на Миколаївщині викрали 96 мобільних телефонів, а на Херсонщині лише — 4

Світлана Іванченко
новини

Занедбану будівлю Центрального суду передали у власність Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщина отримає майже ₴20 млн на шкільні автобуси

Аліна Квітко
новини

В Держагенстві відновлення обіцяють до серпня модернізувати систему очищення води для Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Масована атака дронами на Одесу: є загиблі та поранені, триває ліквідація наслідків
Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки та склад
«Стосується не всіх»: у Міноборони пояснили, кого саме можуть розбронювати з-поміж медиків

Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки та склад

Україна і США уклали угоду про надра

Масована атака дронами на Одесу: є загиблі та поранені, триває ліквідація наслідків