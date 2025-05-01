На Миколаївщині 10-річний хлопчик наштрикнувся ногою на металевий паркан: він у лікарні

Дитина в Кривому Озері травмувалася через металевий паркан, фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні, 1 травня, в селищі Криве Озеро на Миколаївщині десятирічний хлопчик отримав травму, коли намагався перелізти через металевий паркан. Він наштрикнувся ногою на гострий металевий пік.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Медики, які прибули на місце, не змогли самостійно транспортувати дитину, тому викликали рятувальників. Співробітники ДСНС зрізали металевий елемент, щоб звільнити хлопчик. Хлопця оперативно доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше у Миколаївській області дівчина впала у десятиметровий колодязь та змогла звідти подзвонити рятувальникам.