У Житомирі горить полігон побутових відходів: школи перевели на дистанційне навчання

У Житомирі горить полігон з відходами. Фото: ДСНС

У Житомирі через пожежу на полігоні з відходами, яка почалась 1 травні, школярів перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомила Житомирська міська рад

Влада міста закликає людей залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Гасіння пожежі тривало усю ніч і на ранок 2 травня рятувальникам вдалося її локалізувати. Зараз ще триває моніторинг стану атмосферного повітря, щоб визначити рівень забруднення.

«Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти. Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі. Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі», — йдеться у повідомленні.

У Житомирі горить полігон з відходами. Фото: ДСНС У Житомирі горить полігон з відходами. Фото: ДСНС У Житомирі горить полігон з відходами. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на території Веселинівської громади Миколаївщини немає жодного офіційного місця для вивозу сміття, а у місцевому комунальному підприємству не виділили землю під полігон ТПВ.