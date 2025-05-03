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На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари

Біля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНСБіля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНС

Вчора, 2 травня, у Веснянській громаді, біля села Петрово-Солониха загорівся очерет.

Про це «МикВісті» повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

До ліквідації займання залучили рятувальників 19-ї пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

Пожежу ліквідовано на площі 3 гектари. За даними рятувальників, із початку року на відкритих територіях області зафіксовано 537 пожеж.

Біля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНСБіля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНС
Біля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНСБіля села Петрово-Солониха вигоріло три гектари очерету. Фото: ДСНС

Загалом 2 травня та в ніч проти 3 травня пожежно-рятувальні підрозділи області дев’ять разів виїжджали на гасіння пожеж. Шість із них — це займання сухої трави, сміття та очерету. Вони сталися у Первомайську, селі Арбузинка Первомайського району, селах Казанка та Дмитрівка Баштанського району, а також двічі — у Миколаєві. Загальна площа цих пожеж перевищила 6 гектарів.

У житловому секторі зафіксували одну пожежу — вночі у селі Пересадівка Воскресенської громади загорілася господарча споруда. Вогонь пошкодив 16 квадратних метрів його загасили рятувальники 16-ї ДПРЧ разом із місцевою пожежною охороною.

Ще одна пожежа сталася у Миколаєві — горіло сміття у підвалі триповерхової нежитлової будівлі. Загоряння на площі 5 квадратних метрів ліквідували вогнеборці.

У ДСНС закликають громадян не спалювати суху рослинність — це шкодить довкіллю, створює загрозу масштабних пожеж і може становити небезпеку для людей та населених пунктів.

Нагадаємо, що упродовж доби, 1 травня, рятувальники Миколаївщини п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у різних районах області.

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