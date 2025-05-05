Шантажували мобілізацією та забрали майже $70 тисяч: у Миколаєві затримали підозрюваних у шахрайництві

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні понад 70 тисяч доларів у місцевого жителя.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, чоловік із села Нечаяне разом зі своїм сином та ще одним знайомим вимагали гроші у 50-річного потерпілого. Вказується, що чоловіки телефонували потерпілому, видаючи себе за представника військкомату і змушували його платити «борг» від 500 до 4000 доларів щотижня.

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської області

«Під час особистих зустрічей із потерпілим зловмисники погрожували, що його дані буде передано до відповідних підрозділів РТЦК та СП, і того ж дня він буде мобілізований до лав ЗСУ та відправлений у найгарячіші точки бойових дій», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що протягом майже двох років шахраї виманили у чоловіка понад 70 тисяч доларів. Їх затримали під час отримання чергового платежу. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та готівку.

Суд постановив тримати двох підозрюваних під вартою із заставою у розмірі 1 мільйон 29 тисяч 520 гривень кожному, а третього — під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що посадовця з Подільського центру комплектування в Одеській області підозрюють в тому, що він за гроші змінював дані в електронному реєстрі призовників «Оберіг». Це допомагало чоловікам уникнути мобілізації.

Також повідомлялося, що в Одесі поліція затримала 33-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Він представився адвокатом і за 15 тисяч доларів обіцяв місцевому жителю допомогти знятися з військового обліку за станом здоров’я.