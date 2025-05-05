  • понеділок

    5 травня, 2025

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шантажували мобілізацією та забрали майже $70 тисяч: у Миколаєві затримали підозрюваних у шахрайництві

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської областіЗатримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні понад 70 тисяч доларів у місцевого жителя.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, чоловік із села Нечаяне разом зі своїм сином та ще одним знайомим вимагали гроші у 50-річного потерпілого. Вказується, що чоловіки телефонували потерпілому, видаючи себе за представника військкомату і змушували його платити «борг» від 500 до 4000 доларів щотижня.

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської областіЗатримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївської області

«Під час особистих зустрічей із потерпілим зловмисники погрожували, що його дані буде передано до відповідних підрозділів РТЦК та СП, і того ж дня він буде мобілізований до лав ЗСУ та відправлений у найгарячіші точки бойових дій», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що протягом майже двох років шахраї виманили у чоловіка понад 70 тисяч доларів. Їх затримали під час отримання чергового платежу. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та готівку.

Суд постановив тримати двох підозрюваних під вартою із заставою у розмірі 1 мільйон 29 тисяч 520  гривень кожному, а третього  — під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що посадовця з Подільського центру комплектування в Одеській області підозрюють в тому, що він за гроші змінював дані в електронному реєстрі призовників «Оберіг». Це допомагало чоловікам уникнути мобілізації.

Також повідомлялося, що в Одесі поліція затримала 33-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Він представився адвокатом і за 15 тисяч доларів обіцяв місцевому жителю допомогти знятися з військового обліку за станом здоров’я.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

«Відкат» передавали у ресторані і це потрапило на відео, — справа про корупцію в ЖКГ Миколаєва
Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО, поки не внесе заставу у ₴5 млн
Правоохоронці затримали миколаївця за підозрою у коригуванні ударів по місту «в обхід» ППО
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва вже пів року не публікує протоколи сесій

Катерина Середа
новини

У Кіма зʼявиться новий заступник з цифровізації, посада пустувала три роки

Аліна Квітко
новини

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

Катерина Середа
новини

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Правоохоронці затримали миколаївця за підозрою у коригуванні ударів по місту «в обхід» ППО
Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО, поки не внесе заставу у ₴5 млн
«Відкат» передавали у ресторані і це потрапило на відео, — справа про корупцію в ЖКГ Миколаєва

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

3 години тому

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

ІНЦИДЕНТ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні