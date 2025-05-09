Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. Ілюстративне фото: УНІАН

Через сильний дощ та пориви вітру зранку в Одеській області залишилися без світла 24 населені пункти. Енергетики вже працюють над відновленням мереж.

Про це повідомили в «Укренерго».

Вказується, що до кінця доби всіх абонентів в Одеській області мають заживити. Загалом по Україні споживання електроенергії зросло через похмуру погоду та опади — сонячні електростанції працюють менш ефективно, тож українцям рекомендують економити електрику. Станом на 9 травня споживання було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час напередодні.

Зазначається, що енергосистема України все ще відновлюється після масованих російських атак, тому важливо ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, що 9 травня у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.