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Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині

Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. Ілюстративне фото: УНІАННегода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. Ілюстративне фото: УНІАН

Через сильний дощ та пориви вітру зранку в Одеській області залишилися без світла 24 населені пункти. Енергетики вже працюють над відновленням мереж.

Про це повідомили в «Укренерго».

Вказується, що до кінця доби всіх абонентів в Одеській області мають заживити. Загалом по Україні споживання електроенергії зросло через похмуру погоду та опади — сонячні електростанції працюють менш ефективно, тож українцям рекомендують економити електрику. Станом на 9 травня споживання було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час напередодні.

Зазначається, що енергосистема України все ще відновлюється після масованих російських атак, тому важливо ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, що 9 травня у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

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