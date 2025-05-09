  • пʼятниця

    9 травня, 2025

  • 13.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 9 травня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

З технічних причин не буде світла з 08:00 до 18:00 за такими адресами в Корабельному районі: 

  • провулок Вієусівського
  • вулиця Львівська
  • вулиця Торгова
  • вулиця Ольшанців
  • вулиця Ходорєва
  • вулиця Коротка
  • провулок Короткий
  • провулок Торговий

А також з 08:00 до 17:00 електроенергію відключать за такими адресами: 

  • вулиця Олега Хлібного
  • проспект Боговлянський
  • вулиця Новобудівна
  • вулиця Металургів
  • вулиця Медиків
  • вулиця Рибна
  • вулиця К. Гордієнка
  • вулиця Княжа
  • вулиця Л. Українки
  • провулок Л. Українки
  • вулиця Лісова
  • вулиця Нахімова
  • провулок М. Рибальченко
  • вулиця Кобзарська
  • вулиця К. Сєргієнка
  • вулиця Січових стрільців
  • вулиця Тернопільська
  • вулиця Мазепи
  • вулиця О. Кравця
  • вулиця М. Зерова
  • провулок Балабановський
  • вулиця Михайла Драй-Хмари
  • провулок Ю. Яновського
  • вулиця Соснова
  • вулиця Пшенична
  • вулиця Тіниста
  • вулиця Чубинського
  • вулиця Сахарова
  • провулок Херсонський
  • вулиця О. Ольжича
  • вулиця Айвазовського
  • вулиця Ю. Тютюнника
  • проспект Ф. Камінського
  • провулок Гостинний
  • вулиця Литовченка

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Через сильний вітер і дощ у п’яти областях України зникло світло
На Херсонщині відновлюють електропостачання після авіаудару РФ, — Прокудін
Реклама

Читайте також:

новини

Служба відновлення планує витратити ₴946 млн на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич хоче повернути інспекцію з благоустрою Миколаєва, ліквідовану у 2014 році

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців: 8 травня квіти покладали перед банером

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не спрацювала кнопка», — нардеп Пасічний пояснив своє голосування за ратифікацію надрової угоди

Юлія Бойченко
новини

Ратифікацію угоди з США про надра підтримали майже всі миколаївські нардепи

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Херсонщині відновлюють електропостачання після авіаудару РФ, — Прокудін
Через сильний вітер і дощ у п’яти областях України зникло світло
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Служба відновлення планує витратити ₴946 млн на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині

За добу росіяни тричі атакувала Очаків FPV-дронами

Сі Цзіньпін у Москві заявив про підтримку Росії та назвав Путіна союзником у зміні світового порядку