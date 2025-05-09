Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 9 травня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

З технічних причин не буде світла з 08:00 до 18:00 за такими адресами в Корабельному районі:

провулок Вієусівського

вулиця Львівська

вулиця Торгова

вулиця Ольшанців

вулиця Ходорєва

вулиця Коротка

провулок Короткий

провулок Торговий

А також з 08:00 до 17:00 електроенергію відключать за такими адресами:

вулиця Олега Хлібного

проспект Боговлянський

вулиця Новобудівна

вулиця Металургів

вулиця Медиків

вулиця Рибна

вулиця К. Гордієнка

вулиця Княжа

вулиця Л. Українки

провулок Л. Українки

вулиця Лісова

вулиця Нахімова

провулок М. Рибальченко

вулиця Кобзарська

вулиця К. Сєргієнка

вулиця Січових стрільців

вулиця Тернопільська

вулиця Мазепи

вулиця О. Кравця

вулиця М. Зерова

провулок Балабановський

вулиця Михайла Драй-Хмари

провулок Ю. Яновського

вулиця Соснова

вулиця Пшенична

вулиця Тіниста

вулиця Чубинського

вулиця Сахарова

провулок Херсонський

вулиця О. Ольжича

вулиця Айвазовського

вулиця Ю. Тютюнника

проспект Ф. Камінського

провулок Гостинний

вулиця Литовченка

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.