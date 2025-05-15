На Миколаївщині за добу виникли 3 пожежі: горіли гараж, будинок та сміттєвий контейнер

Пожежа на Миколаївщині 14 травня, фото: ДСНС

У середу, 14 травня, рятувальники тричі гасили пожежі в Миколаївській області. Дві з них сталися в житловому секторі.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Увечері в селі Прибужани Вознесенського району загорівся гараж на приватній території. Вогонь охопив 16 квадратних метрів.

За годину рятувальники виїхали до Нового Бугу — там палав нежитловий будинок. Пожежу вдалося зупинити на площі 80 квадратних метрів та не допустити поширення вогню на літню кухню поруч.

У Миколаєві також горіло сміття в пластиковому контейнері. Причини всіх трьох пожеж з’ясовуються.

Пожежа на Миколаївщині 14 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.