На Миколаївщині за добу виникли 3 пожежі: горіли гараж, будинок та сміттєвий контейнер
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- Марія Хаміцевич
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12:22, 15 травня, 2025
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У середу, 14 травня, рятувальники тричі гасили пожежі в Миколаївській області. Дві з них сталися в житловому секторі.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Увечері в селі Прибужани Вознесенського району загорівся гараж на приватній території. Вогонь охопив 16 квадратних метрів.
За годину рятувальники виїхали до Нового Бугу — там палав нежитловий будинок. Пожежу вдалося зупинити на площі 80 квадратних метрів та не допустити поширення вогню на літню кухню поруч.
У Миколаєві також горіло сміття в пластиковому контейнері. Причини всіх трьох пожеж з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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