Атака дронів на Одещину: троє поранених, зруйновані будинки й автівки

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: ДСНС

У ніч на 16 травня російські війська знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапили Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, господарські споруди та гараж із трьома легковими автомобілями, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, у кількох місцях виникли пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями ліквідували.

Унаслідок обстрілу постраждали троє людей. Один з поранених чоловіків проходить амбулаторне лікування, ще один перебуває у стані середньої тяжкості, жінка — у вкрай тяжкому стані. Медики борються за її життя.

На місці працюють всі екстрені служби. Для ліквідації наслідків залучили 10 одиниць техніки та 37 надзвичайників, а також дві машини і шість представників місцевої пожежної команди.

Правоохоронні органи документують черговий злочин проти мирного населення регіону, повідомли в ОВА.

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: ДСНС

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: ДСНС

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: ДСНС

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: ДСНС

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: Одеська ОВА

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: Одеська ОВА

Наслідки після російського обстрілу Одеси 16 травня, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.