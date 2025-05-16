«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому — ліфт вимкнули через борги. Фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради («Слуга народу») Юрій Степанець прокоментував ситуацію з вимкненням ліфта в одному з багатоповерхових будинків міста, через конфлікт між двома управляючими компаніями.

Свою позицію він висловив під час засідання профільної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 12 травня, пишуть «МикВісті».

Практику вимкнення ліфтів у багатоповерхівках через заборгованість мешканців депутат назвав незаконною.

«Ліфт став зброєю не проти боргів, а проти містян, які проживають у цьому будинку, тому що є заборгованість. Це не є нормальним. Наскільки я розумію, управляюча компанія вже отримала припис від Департаменту ЖКГ з приводу того, що це не є законним методом боротьби з боргами. Я хочу звернутися до всіх управляючих компаній: вимкнення ліфтів — це незаконно. Це боротьба не з боргами, а з мешканцями нашого міста. Так не повинно бути. Я розумію, що наразі існують законодавчі норми, які регулюють цю ситуацію, проте ризик подібної практики залишається високим», — сказав Юрій Степанець.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Пізніше заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов запропонував запропонував провести загальні збори мешканців будинку та обрати одну управляючу компанію, яка надалі обслуговуватиме будинок.