У Херсоні росіяни атакували автобус комунальників: поранена жінка

Російські війська 20 травня атакували автобус в Херсоні, фото: Херсонська МВА

У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували пасажирський автобус комунального підприємства КП ХКТС (КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс»).

Внаслідок удару постраждала 65-річна жінка — у неї мінно-вибухова травма та контузія. Їй надають медичну допомогу, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що автобус зазнав серйозних пошкоджень. Через підвищену активність ворожих дронів тимчасово обмежено рух транспорту до проспекту Незалежності.

Також, за даними Херсонської ОВА, російські війська обстрілювали соціальну інфраструктуру та житлові квартали області. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, стільникову вежу, гаражі, сільськогосподарську техніку та авто. Загалом за добу поранення дістали п’ятеро людей.

Російські війська 20 травня атакували автобус в Херсоні, фото: Херсонська МВА Російські війська 20 травня атакували автобус в Херсоні, фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, що 19 травня росіяни обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль фермерського господарства.