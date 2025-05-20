У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дрона по маршрутці

У Херсоні збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника. Фото: Херсонська МВА

У Херсоні до п'яти збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської МВА.

«До п'яти збільшилась кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус №5 — водій і ще двоє пасажирів», — йдеться у повідомленні.

У міській раді вказують, що по допомогу до медиків звернулись чоловіки 62 і 41 років та 45-річна жінка. В усіх постраждалих контузія та мінно-вибухова травма.

У Херсоні збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника. Фото: Херсонська МВА У Херсоні збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника. Фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, що У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували пасажирський автобус комунального підприємства КП ХКТС (КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс»).