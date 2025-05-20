  • середа

    21 травня, 2025

  • 12.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 12.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зламані автобуси та хамство до пасажирів: в Одесі влада перевірила перевізників та знайшла порушення

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У квітні та травні цього року в Одесі провели чергову перевірку міських перевізників. У результаті інспекцій виявили 12 порушень — від технічного стану автобусів до недотримання графіків руху та якості обслуговування пасажирів. 

Про це відзвітували у міському Департаменті транспорту.

Порушення перевізники зобов’язані усунути в найкоротший термін. Водночас у міськраді відзначають і позитивні зміни. Зокрема, за останні місяці спостерігається поступове покращення технічного стану транспорту. Щомісяця на підприємствах Одеси ремонтують від 20 до 25 автобусів.

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Оновлюється й сам автопарк. У 2025 році на маршрутах №232А, 190 та 242 почали курсувати шість нових автобусів — MAN, МАЗ та Heuliez, зручних для маломобільних пасажирів. 

Також у Департаменті транспорту зазначають, що уважно стежать за скаргами містян — зокрема, через соцмережі та Центр звернень 15-35. 

У мерії нагадали, якщо водії порушують правила, грублять або відмовляють у пільговому проїзді — до них застосовують дисциплінарні заходи. Зокрема, відсторонення, повторне навчання або навіть звільнення. У 2024 році до відповідальності притягнули майже 40 водіїв.

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська радаГромадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що в Одесі не могли запустити на маршрути 20 автобусів, які місту передали як гуманітарну допомогу Регенсбург та Стамбул.

Останні новини про: Одеса

Депутатка поскаржилась Кременю на порушення мовного закону в супермаркеті Одеси
«Дошка чекісту Гефту впала від сорому»: в Одесі невідомі демонтували таблички радянським діячам
В Одесі напали на активістів, які демонтували радянські таблички: поліція відкрила провадження
Реклама

Читайте також:

новини

Депутатка Домбровська просить ДСНС пояснити, чому звільнили рятувальницю, яка знімалась у «МастерШеф»

Світлана Іванченко
новини

Обшук в Миколаївобленерго: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

Катерина Середа
новини

Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Юлія Бойченко
новини

«Торговий майданчик. Просто бізнес», — посадовець мерії Миколаєва порівняв «пакетні» земельні сесії міськради з базаром

Катерина Середа

Останні новини про: Одеса

В Одесі напали на активістів, які демонтували радянські таблички: поліція відкрила провадження
«Дошка чекісту Гефту впала від сорому»: в Одесі невідомі демонтували таблички радянським діячам
Депутатка поскаржилась Кременю на порушення мовного закону в супермаркеті Одеси

Обшук в «Миколаївобленерго»: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

5 годин тому

Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Головне сьогодні