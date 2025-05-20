Зламані автобуси та хамство до пасажирів: в Одесі влада перевірила перевізників та знайшла порушення

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У квітні та травні цього року в Одесі провели чергову перевірку міських перевізників. У результаті інспекцій виявили 12 порушень — від технічного стану автобусів до недотримання графіків руху та якості обслуговування пасажирів.

Про це відзвітували у міському Департаменті транспорту.

Порушення перевізники зобов’язані усунути в найкоротший термін. Водночас у міськраді відзначають і позитивні зміни. Зокрема, за останні місяці спостерігається поступове покращення технічного стану транспорту. Щомісяця на підприємствах Одеси ремонтують від 20 до 25 автобусів.

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Оновлюється й сам автопарк. У 2025 році на маршрутах №232А, 190 та 242 почали курсувати шість нових автобусів — MAN, МАЗ та Heuliez, зручних для маломобільних пасажирів.

Також у Департаменті транспорту зазначають, що уважно стежать за скаргами містян — зокрема, через соцмережі та Центр звернень 15-35.

У мерії нагадали, якщо водії порушують правила, грублять або відмовляють у пільговому проїзді — до них застосовують дисциплінарні заходи. Зокрема, відсторонення, повторне навчання або навіть звільнення. У 2024 році до відповідальності притягнули майже 40 водіїв.

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що в Одесі не могли запустити на маршрути 20 автобусів, які місту передали як гуманітарну допомогу Регенсбург та Стамбул.