На Одещині затримали 17-річного підлітка за підозрою в розповсюдженні психотропів

Підлітка з Одещини затримали за підозрою в розповсюдженні психотропів. Фото: Нацполіція

У Білгороді-Дністровському Одеської області затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у збуті психотропних речовин шляхом «закладок».

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Слідчі вилучили у підлітка 30 згортків із PVP, забороненої психотропної речовини. Ще вісім закладок виявили у Білгород-Дністровській та Сергіївській громадах. Також як речовий доказ вилучили мобільний телефон.

Правоохоронці встановили, що юнак отримав пропозицію про «заробіток» через месенджер і займався поширенням наркотиків у малих дозах. Хлопцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Остаточну правову кваліфікацію дій підлітка визначать після експертизи.

Підлітка з Одещини затримали за підозрою в розповсюдженні психотропів. Фото: Нацполіція Підлітка з Одещини затримали за підозрою в розповсюдженні психотропів. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого обвинувачують у продажу наркотиків.