На Одещині затримали 17-річного підлітка за підозрою в розповсюдженні психотропів
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- Даріна Мельничук
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22:09, 21 травня, 2025
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У Білгороді-Дністровському Одеської області затримали 17-річного місцевого жителя, якого підозрюють у збуті психотропних речовин шляхом «закладок».
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Слідчі вилучили у підлітка 30 згортків із PVP, забороненої психотропної речовини. Ще вісім закладок виявили у Білгород-Дністровській та Сергіївській громадах. Також як речовий доказ вилучили мобільний телефон.
Правоохоронці встановили, що юнак отримав пропозицію про «заробіток» через месенджер і займався поширенням наркотиків у малих дозах. Хлопцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Остаточну правову кваліфікацію дій підлітка визначать після експертизи.
Нагадаємо, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого обвинувачують у продажу наркотиків.
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