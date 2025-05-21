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У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою в побитті перехожого

Ілюстративне фото: Слово і ДілоЖителя Миколаєва підозрюють в побитті перехожого. Ілюстративне фото: Слово і Діло

У Миколаєві поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 52-річному чоловікові.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, під час конфлікту на вулиці Спаській підозрюваний ударив перехожого ножем у живіт і втік з місця події на автомобілі. Інформація про напад надійшла до поліції вдень 20 травня. Потерпілого госпіталізували, його стан — середньої тяжкості.

Оперативники встановили особу зловмисника протягом кількох годин за допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та аналітичних підрозділів. Поліцейські знайшли автомобіль, який він сховав на одній із вулиць міста, та вилучили лезо ножа, яке підозрюваний викинув у сміттєвий бак.

Чоловіка затримали в порядку статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою у смертельному побитті знайомого.

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