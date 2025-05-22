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У центрі Миколаєва підприємець має прибрати кафе і повернути землю місту, — рішення суду

Заклад, який суд постановив знести, а земельну ділянку повернути у власність міста. Фото: Юридичний департамент Миколаївської міськрадиЗаклад, який суд постановив знести, а земельну ділянку повернути у власність міста. Фото: Юридичний департамент Миколаївської міськради

У Миколаєві підприємця зобов’язали демонтувати торговельний павільйон із літнім майданчиком у центрі міста та повернути землю громаді. 

Таке рішення ухвалив Господарський суд Миколаївської області, повідомляє юридичний департамент мерії.

Йдеться про ділянку площею 144 квадратних метри на проспекті Центральному 4/1.

Зазначається, що оренда закінчилася, але підприємець не звільнив територію і не повернув її місту. Крім того, павільйон встановили без жодних дозвільних документів.

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Міськрада наполягала, що землю потрібно повернути у стані, придатному для використання — тобто без будь-яких споруд. 

 «Вимога власника земельної ділянки про повернення у власність територіальної громади земельної ділянки у стані, придатному для її використання шляхом звільнення від споруд, відповідає закону та умовам договору», — йдеться у повідомленні

Суд визнав, що підприємець порушив умови договору та законодавство, не передавши землю назад після завершення оренди і не мав права встановлювати на ній павільйон, тож має його демонтувати.

У мерії зазначили, наразі рішення не набрало чинності, його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві пропонують демонтувати ще чотири торгівельних кіоски у Заводському, Центральному та Інгульському районах міста.

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