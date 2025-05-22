У центрі Миколаєва підприємець має прибрати кафе і повернути землю місту, — рішення суду
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- Світлана Іванченко
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16:27, 22 травня, 2025
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У Миколаєві підприємця зобов’язали демонтувати торговельний павільйон із літнім майданчиком у центрі міста та повернути землю громаді.
Таке рішення ухвалив Господарський суд Миколаївської області, повідомляє юридичний департамент мерії.
Йдеться про ділянку площею 144 квадратних метри на проспекті Центральному 4/1.
Зазначається, що оренда закінчилася, але підприємець не звільнив територію і не повернув її місту. Крім того, павільйон встановили без жодних дозвільних документів.
Міськрада наполягала, що землю потрібно повернути у стані, придатному для використання — тобто без будь-яких споруд.
«Вимога власника земельної ділянки про повернення у власність територіальної громади земельної ділянки у стані, придатному для її використання шляхом звільнення від споруд, відповідає закону та умовам договору», — йдеться у повідомленні
Суд визнав, що підприємець порушив умови договору та законодавство, не передавши землю назад після завершення оренди і не мав права встановлювати на ній павільйон, тож має його демонтувати.
У мерії зазначили, наразі рішення не набрало чинності, його можна оскаржити в апеляційному порядку.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві пропонують демонтувати ще чотири торгівельних кіоски у Заводському, Центральному та Інгульському районах міста.