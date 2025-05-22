На Одещині чоловік захопив частину стадіону й побудував собі басейн: справу передали в суд

Слідчі дії в справі захоплення частини стадіону на Одещині. Фото: Нацполіція

У Таїровській громаді, що на Одещині місцевий мешканець захопив частину стадіону, обгородив її бетонним парканом та облаштував там басейн для своєї родини.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Порушення виявили після скарги від голови громади. З’ясувалося, що 56-річний чоловік самовільно зайняв майже 3 сотки стадіону, що розташовані поруч із його будинком.

В поліції зазначили, що під час обшуку у його помешканні знайшли канабіс, його екстракт, амфетамін, метамфетамін, кокаїн та 4-ММС — загалом понад 65 грамів наркотиків.

За ці дії чоловіка обвинувачують одразу за двома статтями: самозахоплення землі та зберігання наркотиків. Йому загрожує до 5 років тюрми. Слідство вже завершене, справу передали до суду.

Нагадаємо, в Одеській області до державної власності повернули дві земельні ділянки загальною площею понад 3 гектари, які фактично є дном Аджалицького лиману.