В лікарні померла жінка, яка постраждала від ранкового вибух газу у Миколаєві
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- Світлана Іванченко
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13:53, 23 травня, 2025
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У Миколаєві в лікарні померла жінка, яка постраждала від ранкового вибух газу в одному з будинків в Інгульському районі.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Стало відомо, що постраждала жінка померла у лікарні. Мої співчуття», — написав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що вранці 23 травня в Інгульському районі Миколаєва в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки пролунав вибух. Попередньо, причиною став витік побутового газу.
Пізніше в мерії повідомили, що комунальники замінюють вікна в пошкоджених від ранкового вибуху квартирах. Крім того, рятувальники підсилюють несучі конструкції під’їзду.
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