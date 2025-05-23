В лікарні померла жінка, яка постраждала від ранкового вибух газу у Миколаєві

Наслідки вибуху газу у Миколаєві. Фото: ДСНС

У Миколаєві в лікарні померла жінка, яка постраждала від ранкового вибух газу в одному з будинків в Інгульському районі.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Стало відомо, що постраждала жінка померла у лікарні. Мої співчуття», — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що вранці 23 травня в Інгульському районі Миколаєва в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки пролунав вибух. Попередньо, причиною став витік побутового газу.

Пізніше в мерії повідомили, що комунальники замінюють вікна в пошкоджених від ранкового вибуху квартирах. Крім того, рятувальники підсилюють несучі конструкції під’їзду.