Наслідки ранкового вибуху у Миколаєві: фахівці замінюють вікна та підсилюють несучі конструкції
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- Альона Коханчук
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13:18, 23 травня, 2025
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В Інгульському районі Миколаєва замінюють вікна в пошкоджених від ранкового вибуху квартирах. Крім того, рятувальники підсилюють несучі конструкції під’їзду.
Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, на місці працюють комунальні служби, працівники АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз».
«КП «ЕЛУ автодоріг» завершило прибирання битого скла та уламків навколо пошкоджених будинків. Працівники ТОВ «Миколаївська філія Газмереж» провели обстеження внутрішньобудинкових газових мереж. Рятувальники ДВГРЗ ДСНС України здійснюють невідкладні роботи з підсилення стійкості пошкоджених несучих конструкцій першого під’їзду», — проінформував міський голова.
Крім того, уточнюється список мешканців, які потребують тимчасового розселення.
Нагадаємо, що вранці 23 травня в Інгульському районі Миколаєва в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки пролунав вибух. Попередньо, причиною став витік побутового газу.
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