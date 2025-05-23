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Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині

Фото: КореспондентРосіяни розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку. Ілюстраційне фото: Кореспондент

Російські окупанти у четвер, 22 травня, розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За попередніми даними, вранці окупанти штурмували позиції Сил оборони неподалік селища Удачне. Під час бою були взяті в полон двоє українських військовослужбовців, яких пізніше беззбройними розстріляли з автоматичної зброї в лісосмузі. Доля ще двох бійців, які перебували на цій позиції, наразі невідома.

Умисне вбивство військовополонених є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і розцінюється як тяжкий воєнний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до злочину.

Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку. Ілюстраційне фото:Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку. Ілюстраційне фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 23 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну в межах формату «тисяча на тисячу», про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 390 українців.

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