Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
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- Даріна Мельничук
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21:33, 23 травня, 2025
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Російські окупанти у четвер, 22 травня, розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За попередніми даними, вранці окупанти штурмували позиції Сил оборони неподалік селища Удачне. Під час бою були взяті в полон двоє українських військовослужбовців, яких пізніше беззбройними розстріляли з автоматичної зброї в лісосмузі. Доля ще двох бійців, які перебували на цій позиції, наразі невідома.
Умисне вбивство військовополонених є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і розцінюється як тяжкий воєнний злочин.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, 23 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну в межах формату «тисяча на тисячу», про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 390 українців.
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