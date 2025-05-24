  • субота

    24 травня, 2025

  • 26.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 26.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вночі атакували припортову інфраструктуру Одещини

Уночі 24 травня збройні сили РФ знову атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомли в Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що росіяни били по об’єктах припортової інфраструктури. Про поранених не повідомляється та руйнування не уточнюються.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (частина 1 статті 438 КК України).

Учора, 23 травня, росіяни також били по портовій інфраструктурі Одеси. Через цей обстріл загинули троє людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах
Зеленський після нічних обстрілів: Лише тиск на Росію змусить говорити про мир
Україна повернула з російського полону ще 307 захисників
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян
новини

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Катерина Середа

Останні новини про: Війна в Україні

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників
Зеленський після нічних обстрілів: Лише тиск на Росію змусить говорити про мир
Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах

Зеленський після нічних обстрілів: Лише тиск на Росію змусить говорити про мир

1 година тому

Вночі на Миколаївщині збили десять «Шахедів»

Головне сьогодні