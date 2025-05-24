Росіяни вночі атакували припортову інфраструктуру Одещини

Уночі 24 травня збройні сили РФ знову атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомли в Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що росіяни били по об’єктах припортової інфраструктури. Про поранених не повідомляється та руйнування не уточнюються.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (частина 1 статті 438 КК України).

Учора, 23 травня, росіяни також били по портовій інфраструктурі Одеси. Через цей обстріл загинули троє людей.