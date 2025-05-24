Росіяни вночі атакували припортову інфраструктуру Одещини
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- Марія Хаміцевич
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13:29, 24 травня, 2025
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Уночі 24 травня збройні сили РФ знову атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомли в Одеській обласній прокуратурі.
Зазначається, що росіяни били по об’єктах припортової інфраструктури. Про поранених не повідомляється та руйнування не уточнюються.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (частина 1 статті 438 КК України).
Учора, 23 травня, росіяни також били по портовій інфраструктурі Одеси. Через цей обстріл загинули троє людей.
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