Російська атака на Одещину: зруйновано будинок, пошкоджені авто і газопровід

Російські дрони атакували Одеський район 26 травня, фото: ДСНС

Уночі 26 травня російські війська атакували дронами Одеський район, спричинивши значні руйнування в приватному секторі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Унаслідок влучань виникли пожежі та пошкодження. Один із житлових будинків було зруйновано на площі близько 100 квадратних метрів, після чого спалахнула пожежа. Рятувальники швидко прибули на місце і ліквідували вогонь.

Окрім цього, пошкоджено дахи інших житлових будинків, сарай, два гаражі, три легкові автомобілі, паркан та газопровід.

За іншою адресою в результаті влучання дронів зруйновані ще два гаражі, згорів автомобіль, пошкоджено житловий будинок. ДСНС повідомила, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Російські дрони атакували Одеський район 26 травня, фото: ДСНС Російські дрони атакували Одеський район 26 травня, фото: ДСНС Російські дрони атакували Одеський район 26 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що після ракетної атаки по порту Одеси, що сталася 23 травня, Міноборони РФ заявило, що удар було завдано по контейнеровозу, який начебто перевозив 100 контейнерів з військовим вантажем. Тоді, через цей удар, загинули троє людей, ще вісім людей отримали поранення.