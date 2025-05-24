Росія виправдовує ракетний удар по Одеському порту, заявляючи про нібито «військовий вантаж»

Наслідки удару росіян по порту в Одесі 23 травня, фото: Олексій Кулеба

Після ракетної атаки по порту Одеси, що сталася 23 травня, Міноборони РФ заявило, що удар було завдано по контейнеровозу, який начебто перевозив 100 контейнерів з військовим вантажем.

За версією росіян, унаслідок удару по судну сталася сильна пожежа та вторинна детонація, пише ТАСС.

Відомо, що під час атаки Росія застосувала дві балістичні ракети «Іскандер».

Нагадаємо, що через цей російський удар загинули троє людей, ще вісім людей отримали поранення.

Крім цього, вночі 24 травня збройні сили РФ знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками.