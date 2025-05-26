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На Одещині жінка «замінувала» ТЦК, щоб не дати мобілізувати родича

Військовий квиток, фото: depositphotos/daks1984Військовий квиток, фото: depositphotos/daks1984

В Одеській області 50-річна жінка зателефонувала до поліції з неправдивим повідомленням про нібито підготовку вибуху в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Таким чином вона намагалась перешкодити мобілізації свого родича.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Згідно з повідомленням, інформація про «замінування» надійшла до відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу. На місце події виїхали правоохоронці, які обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухових пристроїв не виявили.

Жінку, яка повідомила про фейкове замінування, встановили того ж дня. Нею виявилася мешканка Татарбунарської територіальної громади. За даними поліції, вона навмисно подала хибну інформацію, аби завадити мобілізації свого родича.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували нещодавній інцидент із чоловіком, який порізав руку перед проходженням військово-лікарської комісії. У ТЦК назвали цю подію «провокацією та перформансом».

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