У Миколаївському ТЦК чоловік порізав собі руку: там назвали це «провокацією та перформансом»

Військовий заповнює документи. Ілюстративне фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

У Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували нещодавній інцидент із чоловіком, який порізав руку перед проходженням військово-лікарської комісії. У ТЦК назвали цю подію «провокацією та перформансом».

Як повідомляється, житель Первомайського району Миколаївської області отримав повістку для уточнення військово-облікових даних після перевірки документів у Київській області. Чоловік, який нібито не оновив дані вчасно, був внесений у розшук.

7 травня чоловік з’явився до Первомайського районного ТЦК, де після оновлення інформації отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії. Однак, як заявили у відомстві, чоловік вирішив влаштувати публічну акцію протесту.

«Проте замість проходження ВЛК, військовозобов’язаний з незрозумілих причин вирішив вдатися до перформансу. Провокація була придумана і запланована, адже напередодні увечері у соцмережі він закликав людей прийти підтримати його «протест». Вранці 12 травня чоловік прибув до РТЦК з групою людей та, попередньо викликавши автомобіль швидкої допомоги, порізав свою руку», — зазначили в ТЦК.

Зазначається, що медики одразу надали йому допомогу, здоров’ю чоловіка ніщо не загрожувало.

У ТЦК запевняють, що всі дії їхніх працівників відбувалися в межах чинного законодавства, та закликали громадян не піддаватися на провокації.

«Наголошуємо, що представники РТЦК та СП діяли виключно в рамках чинного законодавства. Закликаємо громадян не вестися на провокативні заклики і несвідомо (чи свідомо) підтримувати діяння, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів та підрив обороноздатності України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, який стрибнув з вікна районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та загинув. В той же час, у Харківському ТЦК просять утриматися від передчасних висновків у справі загибелі чоловіка.