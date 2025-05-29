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В Одесі 10-річного хлопчика вразило струмом на даху потяга: дитина в лікарні

Рятувальники забирають дитину з колій. Фото: ДСНС ОдещиниРятувальники забирають дитину з колій. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі 28 травня 10-річного хлопчика уразило електричним струмом, коли він заліз на вантажний вагон потяга. Наразі дитина перебуває в лікарні.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Ця епідемія, на жаль, продовжується. Тільки-но тут в Одесі: 10-річний Дамір виліз на кришу електрички, удар від електричної дуги, ураження 60%», — зазначив Олександр Перцовський.

Однак у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області уточнили, що дитина була не на даху електрички, а на вантажному вагоні.

Унаслідок удару хлопця відкинуло під поїзд. Його дістали та перенесли до карети медиків для подальшої госпіталізації. 

«На жаль, такі випадки не поодинокі. Діти продовжують гратися поблизу залізничних об’єктів, наражаючи себе на смертельну небезпеку. Шановні батьки, розповідайте дітям про наслідки небезпечних ігор на залізницях та слідкуйте за їхнім дозвіллям», — додали рятувальники.

Нагадаємо, В Одеській області діти 4 та 7 років гралися поблизу нежитлової будівлі, коли на них раптово обвалилася стіна. Молодший хлопчик загинув під завалами.

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