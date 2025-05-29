На Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад ₴83 млн

На Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Посадовець отримуючи заробітну плату 28 тисяч гривень в місяць зміг придбати майна майже на 100 мільйонів гривень

Про це повідомляє ДБР.

Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, службовець не задекларував житловий будинок у центрі Одеси, автомобіль та інші активи.

Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 мільйонів гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення на понад 34,8 мільйона гривень у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка також обіймала посаду головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи, Тетяни Крупи.