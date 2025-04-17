У деклараціях ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли порушень на майже ₴35 млн

Тетяна Крупа. Фото: РБК-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення на понад 34,8 мільйона гривень у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка також обіймала посаду головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи, Тетяни Крупи.

Про це повідомили у НАЗК.

У декларації Тетяни Крупи за 2022 рік після перевірки знайшли ознаки незаконного збагачення та внесення неправдивих даних на понад 16,5 мільйона гривень. Вказується, що упродовж року вона та її чоловік вивезли з України понад 38 мільйонів гривень у різних валютах, однак походження 16,4 мільйона гривень залишилося недокументованим. Ці кошти не були зазначені у декларації.

Повторна перевірка декларації за 2023 рік показала, що депутатка не задекларувала фінансові активи на 18 мільйонів гривень, якими володіє її чоловік. У НАЗК заявили, що вона не могла не знати про ці кошти. Крім того, походження вилучених слідчими грошей також залишилось нез’ясованим. Загалом у декларації за 2023 рік виявили неточності на понад 18,3 мільйона гривень.

Реклама

Додатково було виявлено приховану криптовалюту, яка належить чоловіку чиновниці. НАЗК вже передало свої висновки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі та зменшив заставу. Підозрювана залишиться під арештом ще 60 днів, до 18 травня 2025 року включно.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.